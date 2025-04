Conclave il portavoce del Vaticano sulla presenza di Becciu | Non si è giunti a una delibera

Becciu, «non si è raggiunta una delibera». A comunicarlo è stato il portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo alla questione sulla possibile partecipazione del porporato al Conclave del 7 maggio, dopo che papa Francesco gli aveva revocato i diritti legati al cardinalato. Bruni ha anche affrontato il tema della logistica, rassicurando che «nessuno resterà per strada» nonostante il numero delle stanze disponibili a Casa Santa Marta sia inferiore ai 135 cardinali elettori previsti. Ha inoltre ricordato che, oltre alla Domus Sanctae Marthae, esiste anche la cosiddetta “vecchia Santa Marta”, che solitamente ospita officiali e monsignori, aggiungendo: «nei prossimi giorni vi dirò informazioni più precise». Lettera43.it - Conclave, il portavoce del Vaticano sulla presenza di Becciu: «Non si è giunti a una delibera» Leggi su Lettera43.it Durante la congregazione generale del 28 aprile, riguardo alla situazione del cardinale Angelo, «non si è raggiunta una». A comunicarlo è stato ildella Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo alla questionepossibile partecipazione del porporato aldel 7 maggio, dopo che papa Francesco gli aveva revocato i diritti legati al cardinalato. Bruni ha anche affrontato il tema della logistica, rassicurando che «nessuno resterà per strada» nonostante il numero delle stanze disponibili a Casa Santa Marta sia inferiore ai 135 cardinali elettori previsti. Ha inoltre ricordato che, oltre alla Domus Sanctae Marthae, esiste anche la cosiddetta “vecchia Santa Marta”, che solitamente ospita officiali e monsignori, aggiungendo: «nei prossimi giorni vi dirò informazioni più precise».

