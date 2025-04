Conclave | il nuovo podcast del Foglio

Conclave", il podcast del Foglio scritto e letto da Matteo Matzuzzi. Ilfoglio.it - Conclave: il nuovo podcast del Foglio Leggi su Ilfoglio.it Un viaggio nell'elezione più mitizzata, segreta e romanzata che ci sia. Chi vestirà di bianco dopo Francesco? Lo decideranno i cardinali, chiusi a chiave nella Cappella Sisitina, con lo sguardo fisso sul "Giudizio universale" di Michelangelo. Una stufa è già lì per fare sapere al mondo che la clausura è finita e un Papa è stato eletto. Le curiosità su questo rito antico, l'attualità del momento storico che stiamo vivendo, ma anche episodi poco conosciuti delle elezioni precedenti. Tutto questo è "", ildelscritto e letto da Matteo Matzuzzi.

