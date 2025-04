Conclave il caso Cipriani Sulla tomba di Bergoglio vestito da cardinale ma Francesco gliel’aveva proibito

A tormentare la vigilia del Conclave, che inizierà nel pomeriggio del 7 maggio, non c'è solo il caso Becciu. La situazione è imbarazzante anche per il cardinale Luis Cipriani Thorne, 81 anni (dunque non elettore) peruviano, che papa Francesco ha sanzionato per abusi sessuali compiuti su un giovane nei decenni passati: tra le sanzioni, infatti, al porporato è stato "proibito di portare abiti e insegne cardinalizie". Nonostante questo, il porporato ieri a Santa Maria Maggiore si è recato Sulla tomba di Bergoglio vestito con l'abito cardinalizio. "Cipriani? "Tutti i cardinali sono stati invitati, quindi evidentemente.", ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo ai giornalisti a una domanda relativa al caso e specificando di non dare informazioni in merito ai singoli cardinali.

