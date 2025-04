Conclave il cardinale Müller e il nuovo Papa che deve contrastare le lobby gay

cardinale Gerhard Ludwig Müller è un arcivescovo e teologo tedesco. Esponente conservatore del Conclave, è stato prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo di Ratisbona. Favorevole alla messa in latino, Müller viene visto come uno dei porporati «ratzingeriani» ma è stato creato cardinale da Papa Francesco. Ha presieduto anche la pontificia Commissione biblica. E oggi in due intervista a La Stampa e al Giornale dice che la Chiesa «non deve diventare una Ong» e il nuovo Papa deve «contrastare le lobby ideologiche e di potere, compresa quella gay».Chi è Gerhard Ludwig Müller77 anni, teologo, allievo di Benedetto XVI e suo successore alla guida della Congregazione, non ha avuto il rinnovo del mandato di Prefetto. Leggi su Open.online IlGerhard Ludwigè un arcivescovo e teologo tedesco. Esponente conservatore del, è stato prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Nel 2002,Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo di Ratisbona. Favorevole alla messa in latino,viene visto come uno dei porporati «ratzingeriani» ma è stato creatodaFrancesco. Ha presieduto anche la pontificia Commissione biblica. E oggi in due intervista a La Stampa e al Giornale dice che la Chiesa «nondiventare una Ong» e illeideologiche e di potere, compresa quella gay».Chi è Gerhard Ludwig77 anni, teologo, allievo di Benedetto XVI e suo successore alla guida della Congregazione, non ha avuto il rinnovo del mandato di Prefetto.

