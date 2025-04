Conclave il cardinale Becciu avrebbe deciso di non partecipare all’elezione del nuovo Pontefice | il passo indietro

Il cardinale Angelo Becciu avrebbe deciso di non essere presente al Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco. Come riporta La Repubblica, si tratta di una decisione autonoma; a quanto pare il porporato avrebbe detto che dietro la rinuncia non c'è alcuna assunzione di responsabilità.

Conclave, il cardinale Becciu verso il passo indietro

Foto da Rainews.it

Il cardinale Angelo Becciu avrebbe deciso di fare un passo indietro e di non essere presente al Conclave per votare il successore di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025. Il porporato, condannato dal Tribunale vaticano in primo grado per peculato, truffa aggravata e abuso d'ufficio, che ha sempre rivendicato la sua partecipazione al voto avrebbe deciso di fare un passo indietro; questa mattina, il portavoce del Vaticano Matteo Bruni ha affermato che i Cardinali riuniti nella quinta Congregazione generale prima del Conclave stavano discutendo sul caso del cardinale Angelo Becciu ma, tuttavia, ancora non c'era alcuna delibera a riguardo.

