Conclave il 7 maggio la sfida per il dopo Francesco Rischio risiko tra i cardinali Becciu verso un passo indietro

Il prossimo 7 maggio si aprirà nella Cappella Sistina il Conclave che dovrà eleggere il 267° successore di Pietro, in un tempo in cui la Chiesa cattolica si misura con sfide epocali e un mondo in profonda trasformazione. A rendere ancora più complesso lo scenario è anche il caso del cardinale Angelo Becciu, coinvolto nella nota vicenda finanziaria di Sloane Avenue, che – da quanto trapela – avrebbe offerto un passo indietro sulla sua partecipazione al voto, evitando così un potenziale elemento di tensione tra i cardinali elettori.La mappa del Conclave si presenta come un articolato risiko planetario: 135 elettori distribuiti su sei continenti, sensibilità differenti, visioni ecclesiali divergenti, un'eredità pesante da raccogliere. Sarà il cardinale Pietro Parolin, già Segretario di Stato vaticano, a presiedere i lavori.

