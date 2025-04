Conclave il 7 maggio Becciu verso la rinuncia al voto Reina | Non è tempo di rivalse

Conclave si apre nel secondo giorno utile previsto. Cresce dunque l'attesa per l'annuncio del nuovo Pontefice, mentre nella Santa Sede si riflette sui pericoli che in questa occasione può nascondere il Conclave. Il Cardinale Becciu, secondo quanto riferito da fonti presenti alla Congregazione, avrebbe preso la parola per ribadire la sua posizione, ma alla fine avrebbe comunicato un "passo indietro". In giornata potrebbe essere diffusa una nota ufficiale dello stesso porporato sardoL'articolo Conclave il 7 maggio, Becciu verso la rinuncia al voto. Reina: “Non è tempo di rivalse” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Conclave il 7 maggio, Becciu verso la rinuncia al voto. Reina: “Non è tempo di rivalse” Leggi su Ildifforme.it Ilsi apre nel secondo giorno utile previsto. Cresce dunque l'attesa per l'annuncio del nuovo Pontefice, mentre nella Santa Sede si riflette sui pericoli che in questa occasione può nascondere il. Il Cardinale, secondo quanto riferito da fonti presenti alla Congregazione, avrebbe preso la parola per ribadire la sua posizione, ma alla fine avrebbe comunicato un "passo indietro". In giornata potrebbe essere diffusa una nota ufficiale dello stesso porporato sardoL'articoloil 7laal: “Non èdi” proviene da Il Difforme.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Conclave per eleggere il nuovo Papa inizierà mercoledì 7 maggio | Dai cardinali nessuna delibera sul caso Becciu - Dal 28 aprile chiude al pubblico della Cappella Sistina. Tagle, Mamberti e Marx sorteggiati per coadiuvare il camerlengo 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave il 7 maggio, attesa la prima fumata nel pomeriggio. Becciu verso la rinuncia al voto - Il Conclave si apre nel secondo giorno utile previsto. Cresce dunque l'attesa per l'annuncio del nuovo Pontefice, mentre nella Santa Sede si riflette sui pericoli che in questa occasione può nascondere il Conclave. Il Cardinale Becciu, secondo quanto riferito da fonti presenti alla Congregazione, avrebbe preso la parola per ribadire la sua posizione, ma alla fine avrebbe comunicato un "passo indietro". 🔗ildifforme.it

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Conclave, via il 7 maggio: si vota dal pomeriggio. Bruni: «Nessuna delibera ancora sul caso Becciu»; Papa Francesco, c’è la data ufficiale del Conclave: inizierà il 7 maggio. Becciu verso la rinuncia; Il conclave comincia il 7 maggio, chiude la Cappella Sistina. Becciu verso un passo indietro; Il Conclave inizia il 7 maggio, da oggi chiusa la Cappella Sistina. Becciu verso il passo indietro - Video - Clausi cum clave a Palazzo dei Papi: sette secoli fa il primo e più lungo Conclave della storia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Conclave comincerà il 7 maggio, sarà presieduto da Parolin. Becciu pronto al passo indietro - AGI - Il Conclave comincerà il 7 maggio e sarà presieduto dal cardinale Pietro Parolin. Lo ha confermato il direttore della sala stampa della Santa Sede. Sia il cardinale decano Giovanni Battista Re c ... 🔗msn.com

Il conclave comincia il 7 maggio, chiude la Cappella Sistina. Becciu verso un passo indietro - La prima votazione, e quindi la prima fumata, ci sarà il 7 maggio pomeriggio. Sospese anche le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli. Continua l'afflusso di fedeli sulla tomba di Papa Francesco ... 🔗ansa.it

Il Conclave inizia il 7 maggio. Da oggi chiusa la Cappella Sistina. Becciu verso il passo indietro - Cardinale Reina: "Non è il tempo di equilibrismi o rivalse" "Non può essere, questo, il tempo di equilibrismi, tattiche, prudenze, il tempo che asseconda l'istinto di tornare indietro, o peggio, di ri ... 🔗msn.com