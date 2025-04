Conclave il 7 maggio attesa la prima fumata nel pomeriggio Presiede il cardinale Parolin

Conclave si apre nel secondo giorno utile previsto. Cresce dunque l'attesa per l'annuncio del nuovo Pontefice, mentre nella Santa Sede si riflette sui pericoli che in questa occasione può nascondere il Conclave. In merito al "caso Becciu", il Direttore della sala stampa vaticana ha confermato che i cardinali hanno affrontato la questione ma "non c'è una delibera"L'articolo Conclave il 7 maggio, attesa la prima fumata nel pomeriggio. Presiede il cardinale Parolin proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Conclave il 7 maggio, attesa la prima fumata nel pomeriggio. Presiede il cardinale Parolin Leggi su Ildifforme.it Ilsi apre nel secondo giorno utile previsto. Cresce dunque l'per l'annuncio del nuovo Pontefice, mentre nella Santa Sede si riflette sui pericoli che in questa occasione può nascondere il. In merito al "caso Becciu", il Direttore della sala stampa vaticana ha confermato che i cardinali hanno affrontato la questione ma "non c'è una delibera"L'articoloil 7lanelilproviene da Il Difforme.

Cosa riportano altre fonti

Conclave, fumata bianca attesa entro il 10 maggio: la Chiesa corre veloce verso un nuovo Papa - RETROSCENA ESCLUSIVO - Dopo la morte di Francesco, il Vaticano accelera i tempi: fonti interne parlano di un Conclave breve. C'è già l'accordo sul successore? Ora che il tempo di Francesco si è concluso, la Chiesa si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Il Papa è morto, e con lui si chiude una stag 🔗ilgiornaleditalia.it

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Il Conclave per eleggere il prossimo papa inizierà il 7 maggio - La congregazione dei cardinali ha deciso: il Conclave per eleggere il successore di papa Francesco inizierà il 7 maggio. Quando inizia il Conclave A farlo sapere è il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Pochi minuti prima, si era già diffusa la notizia di una... 🔗romatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

La Santa Sede conferma: Il Conclave comincerà il 7 maggio con 133 Cardinali sotto gli ottant'anni - Confermate le presente di tutti i 133 cardinali attesi per il Conclave; Il Conclave inizierà il 7 maggio. Ufficiale la data; Papa Francesco, le news verso il Conclave. C’è la data ufficiale: inizierà il 7 maggio; Il conclave comincia il 7 maggio: come funziona l'elezione del nuovo papa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conclave al via il 7 maggio: ecco quando verrà eletto il nuovo Papa - I cardinali chiamati per l'elezione sono 136: sono eleggibili esclusivamente quelli che non hanno ancora compiuto l'80esimo anno di età ... 🔗msn.com

Successore Papa Francescu, cresce l'attesa di u Conclave : a data di principiu hè stata stabilita - I cardinali si riuniranno in Conclave per eleggere il nuovo Papa, come riferito da fonti vaticane a Reuters. Questa data segnerà l'inizio di un nuovo capitolo per la Chiesa cattolica. 🔗notizie.it

Habemus Conclave: si parte il 7 maggio - La data fissata oggi dalle congregazioni generali dei cardinali. A presiedere i lavori sarà Pietro Parolin. La Santa Sede annuncia: nessuna defezione, sono attesi tutti i 135 votanti ... 🔗dire.it