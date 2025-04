Conclave i veri motivi dietro il ritiro di Becciu Ma è ancora mistero sulle carte segrete di Papa Francesco

Becciu, il cardinale "scardinalato" da Jorge Mario Bergoglio, agita impetuosamente eccellenze e talari Oltretevere. "Becciu? Ha l'appello per il processo di Londra nel mese di settembre, tanto per cominciare. E poi la situazione con lui era troppo complicata. è evidente che i cardinali che più avevano consuetudine quotidiana con Papa Francesco avevano ben chiaro la sua volontà di non ammetterlo in Conclave. E al di là di tutto, alla fine Becciu ha fatto l'unica cosa che poteva fare: chiuderla qua ritirandosi". Da Oltretevere arrivano parole che fanno luce su quello che sembrava il macigno su questo Conclave.

