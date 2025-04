Conclave i 40 voti di Pietro Parolin | È lui il favorito per il dopo Francesco

Pietro Parolin il favorito del Conclave. O meglio, colui che entra da Papa e quindi rischia di uscire da cardinale. Il segretario di Stato guiderà i confratelli nella Cappella Sistina. E secondo il Fatto Quotidiano può contare su un pacchetto iniziale di 40 voti. Benedetto XVI ne prese 47 alla prima votazione, 65 alla seconda e 72 alla terza. Poi gli 84 che gli garantirono l'elezione. Nel Conclave del 2013 invece i 30 voti iniziali per Angelo Scola contro i 26 per Jorge Mario Bergoglio si ribaltarono già nella seconda votazione. Poi la fumata bianca e l'elezione dell'arcivescovo di Buenos aires.

Dietro Parolin un altro favorito è il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Che ha appena compiuto 60 anni: il suo sarebbe di sicuro un pontificato lungo.

Verso un conclave all’insegna del compromesso. Decisivi i voti dei moderati - Gli esponenti della corrente conservatrice sembrano tagliati fuori, ma il gruppo del cardinale Tagle avrà un peso determinante. I riformisti puntano su Zuppi. Continua a leggere 🔗laverita.info

La traslazione della salma di Papa Francesco e l'omaggio dei fedeli a San Pietro: i funerali sabato, aspettando il conclave - Questa mattina, mercoledì 23 aprile, dalle ore 9, ha luogo la solenne traslazione della bara contenente le spoglie del defunto Romano Pontefice Francesco, dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ alla Basilica Papale di San Pietro, secondo quanto stabilito dall’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis... 🔗veronasera.it

I funerali di Francesco: in 200 mila a San Pietro. «Un Papa tra la gente e voce contro la guerra. Ora prega tu per noi» | Le "frecciate" ai leader mondiali, la rotta indicata al Conclave: l'omelia di Re - Il funerale del Papa oggi, sabato 26 aprile: la diretta della cerimonia e tutte le ultime notizie sulle esequie in Piazza San Pietro 🔗xml2.corriere.it

