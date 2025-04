Conclave e sfide irrisolte del pontificato

Conclave e l’elezione del papa. Una storia dal I al XXI secolo’, fresco di stampa per Merietti1820.Melloni è segretario della Fondazione per le Scienze Religiose, professore ordinario all’Università di Modena e Reggio Emilia, Unesco Chair all’Università di Roma La Sapienza e alla guida dell’Infrastruttura Europea di Ricerca per le Scienze Religiose.L’opera esplora le fasi salienti dell’elezione papale, partendo dalle prime comunità cristiane fino ad arrivare ai conclavi contemporanei. Melloni mette in luce il delicato equilibrio tra tradizione e innovazione, tra vincoli canonici e influenze geopolitiche, offrendo un affresco di un’istituzione chiave della Chiesa cattolica. Ilrestodelcarlino.it - "Conclave e sfide irrisolte del pontificato" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un viaggio nella storia dei conclavi, dalle origini ai giorni nostri, un’analisi documentata sulle dinamiche, le tradizioni e le trasformazioni dell’elezione del vescovo di Roma. È questo il cuore del nuovo libro dello storico della Chiesa reggiano Alberto Melloni, ’Ile l’elezione del papa. Una storia dal I al XXI secolo’, fresco di stampa per Merietti1820.Melloni è segretario della Fondazione per le Scienze Religiose, professore ordinario all’Università di Modena e Reggio Emilia, Unesco Chair all’Università di Roma La Sapienza e alla guida dell’Infrastruttura Europea di Ricerca per le Scienze Religiose.L’opera esplora le fasi salienti dell’elezione papale, partendo dalle prime comunità cristiane fino ad arrivare ai conclavi contemporanei. Melloni mette in luce il delicato equilibrio tra tradizione e innovazione, tra vincoli canonici e influenze geopolitiche, offrendo un affresco di un’istituzione chiave della Chiesa cattolica.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tutte le sfide di un conclave sotto gli occhi del mondo - Il Conclave del 2025 sarà una novità assoluta nella storia della Chiesa cattolica, e non solo per la vastità geografica delle nazioni di provenienza dei 135 elettori che da 66 Paesi convergeranno in Vaticano per eleggere il successore del defunto Papa Francesco. La novità assoluta sta nell’ipertrofia e nella pervasività dell’infosfera che ruota attorno ai cardinali chiamati a scegliere il 267esimo Romano Pontefice. 🔗it.insideover.com

Papa Francesco: 12 anni di pontificato, tra innovazione e sfide - Oggi, 13 marzo, Papa Francesco celebra il dodicesimo anniversario della sua elezione al soglio pontificio, avvenuta nel 2013. Un traguardo significativo, segnato da un pontificato che ha portato innovazione e cambiamento nella Chiesa cattolica, ma anche da sfide e momenti di difficoltà, come l’attuale ricovero al Policlinico Gemelli. LEGGI ANCHE:– Il quadro preferito da Papa Francesco si trova a Roma, ecco il significato speciale che si cela dietro quella tela Francesco è entrato nella storia come il primo Papa latinoamericano, il primo gesuita e il primo pontefice proveniente ... 🔗funweek.it

Il pontificato di Papa Francesco: innovazione e sfide per la Chiesa globale - Il pontificato di Papa Francesco: una svolta globale tra Sud del mondo e nuove sfide per la Chiesa Nel panorama contemporaneo, Papa Francesco si è distinto come una figura di rottura e di profonda innovazione, capace di imprimere una svolta decisiva non solo alla Chiesa cattolica, ma anche al modo in cui essa si relaziona […] L'articolo Il pontificato di Papa Francesco: innovazione e sfide per la Chiesa globale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conclave e sfide irrisolte del pontificato; La storica Scaraffia: “Il nuovo Papa sarà moderato, con Bergoglio confusione e apparenza mediatica. Le donne? Scelte suore obbedienti”; Il papa e Mussolini: la storia si impone sulle vendite. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Conclave e sfide irrisolte del pontificato" - Melloni è segretario della Fondazione per le Scienze Religiose, professore ordinario all’Università di Modena e Reggio Emilia, Unesco Chair all’Università di Roma La Sapienza e alla guida ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Oggi si decide la data: le correnti alla prova dell’intesa - Ecco come si confronteranno ai nastri di partenza i 135 cardinali che si riuniranno a partire dalla prossima settimana ... 🔗repubblica.it

Conclave, i nodi irrisolti: Becciu, troppi elettori e la data ancora da decidere - Cardinali divisi su temi chiave come il caso Becciu e la sovrabbondanza di elettori. Mancano stanze a Santa Marta e la data del Conclave è ancora in ... 🔗41esimoparallelo.it