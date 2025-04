Conclave e dossier l' audio con la Gendarmeria che può riaprire il caso Becciu

Un dossier con un audio e delle chat, spuntato all'improvviso dal Vaticano, riaprirebbe il caso Becciu. In particolare una conversazione, che Il Tempo ha potuto esaminare, collegherebbe gli inquirenti d'Oltretevere a Francesca Chaouqui, grande accusatrice dell'allora capo della Segreteria di Stato della Santa Sede, Angelo Becciu. Il porporato che proprio in queste ore è al centro del più grande caso ecclesiastico dei tempi recenti. I cardinali dovranno infatti decidere, nelle prossime ore, se potrà o meno entrare nel Conclave che eleggerà il nuovo Pontefice. E dopo le lettere che sarebbero state firmate dal Papa, ma sulla cui autenticità ancora si discute, il dissidio tra Chaouqui e Becciu nascerebbe paradossalmente proprio da un'altra lettera del Papa, che sembra essere l'ennesimo falso che circola in queste ore in Vaticano.

