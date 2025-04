Conclave colpo di scena | il cardinale Becciu rinuncia

cardinale Angelo Becciu non parteciperà al Conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco A rinunciare sarebbe stato lo stesso cardinale sardo nell’ultima Congregazione svolta lunedì 28 aprile. Conclave che, secondo quanto trapela, dovrebbe svolgersi a partire da mercoledì 7 maggio. www.iltempo.it Imolaoggi.it - Conclave, colpo di scena: il cardinale Becciu rinuncia Leggi su Imolaoggi.it IlAngelonon parteciperà alper l’elezione del successore di Papa Francesco Are sarebbe stato lo stessosardo nell’ultima Congregazione svolta lunedì 28 aprile.che, secondo quanto trapela, dovrebbe svolgersi a partire da mercoledì 7 maggio. www.iltempo.it

