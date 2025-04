Conclave colpo di scena | Becciu valuta il ritiro Ma è giallo sulla sua scelta

Conclave, Giovanni Angelo Becciu – il porporato sardo condannato in primo grado in Vaticano a 5 anni e 6 mesi per truffa e peculato – starebbe meditando il ritiro. Così Repubblica, secondo le indiscrezioni circolate stamattina dopo la Congregazione generale del giorno. Affaritaliani.it - Conclave, colpo di scena: Becciu valuta il ritiro. Ma è giallo sulla sua scelta Leggi su Affaritaliani.it Meglio fare un passo indietro che restare avviluppati in discussioni fors’anche poco piacevoli. Sebbene il diritto gli desse ragione e si fosse già parlato di un suo ingresso in, Giovanni Angelo– il porporato sardo condannato in primo grado in Vaticano a 5 anni e 6 mesi per truffa e peculato – starebbe meditando il. Così Repubblica, secondo le indiscrezioni circolate stamattina dopo la Congregazione generale del giorno.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conclave, colpo di scena: il cardinale Becciu rinuncia - Il cardinale Angelo Becciu non parteciperà al Conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco A rinunciare sarebbe stato lo stesso cardinale sardo nell’ultima Congregazione svolta lunedì 28 aprile. Conclave che, secondo quanto trapela, dovrebbe svolgersi a partire da mercoledì 7 maggio. www.iltempo.it 🔗imolaoggi.it

Becciu ha rinunciato: colpo di scena, il cardinale non sarà al Conclave - Il cardinale Angelo Becciu non parteciperà al Conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco. A rinunciare sarebbe stato lo stesso cardinale sardo nell'ultima Congregazione svolta lunedì 28 aprile. Conclave che, secondo quanto trapela, dovrebbe svolgersi a partire da mercoledì 7 maggio. 🔗iltempo.it

Il colpo di scena sul caso Becciu: il Cardinale sardo rinuncia al diritto di voto in Conclave - Il tanto atteso colpo di scena sul caso Becciu è finalmente arrivato: il cardinale sardo ha deciso di rinunciare a rivendicare il suo diritto di voto in conclave. A 76 anni, il prelato non entrerà nella Cappella Sistina, scegliendo di ritirarsi con dignità davanti ai suoi confratelli. A fare la differenza sono stati due documenti presentati oggi da Papa Francesco al Sacro Collegio, che esprimevano la volontà papale di escludere l’ex sostituto dalla scelta del futuro pontefice. 🔗laprimapagina.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, colpo di scena: il cardinale Angelo Becciu ha rinunciato; Conclave, colpo di scena: Becciu valuta il ritiro. Ma è giallo sulla sua scelta; Conclave, giallo su Becciu: spuntano le lettere del papa; Le “lettere” segrete contro Becciu, uscite dal cilindro magico di Parolin. Ieri sera la chiusura della bara del Romano Pontefice Francesco. Stamane le esequie. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave, colpo di scena: il cardinale Angelo Becciu ha rinunciato - Il cardinale Angelo Becciu non parteciperà al Conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco. A rinunciare sarebbe stato lo ... 🔗iltempo.it

Il colpo di scena sul caso Becciu: il Cardinale sardo rinuncia al diritto di voto in Conclave - Il tanto atteso colpo di scena sul caso Becciu è finalmente arrivato: il cardinale sardo ha deciso di rinunciare a rivendicare il suo diritto di voto in ... 🔗laprimapagina.it

Conclave, il cardinale Angelo Becciu verso il passo indietro - L'alto prelato avrebbe preso la parola durante la congregazione generale per ribadire la sua posizione, quella di avere diritto ad essere elettore. Ma alla fine avrebbe comunque comunicato il passo in ... 🔗ilfattoquotidiano.it