Conclave c' è la data | inizierà il 7 maggio Come funziona l' elezione del nuovo Papa

Xml2.corriere.it - Conclave, c'è la data: inizierà il 7 maggio. Come funziona l'elezione del nuovo Papa Leggi su Xml2.corriere.it Lo hanno deciso le congregazioni dei cardinali al termine della riunione di oggi. Le regole decise dalla Costituzione apostolica

Approfondimenti da altre fonti

Decisa la data del Conclave per eleggere il nuovo Papa: “Inizierà il 7 maggio” - Inizierà mercoledì 7 maggio il Conclave per eleggere il nuovo Papa: è quanto scrive l’agenzia Reuters citando una fonte vaticana di alto livello. La decisione è stata presa dalle congregazioni generali dei cardinali al termine della riunione convocata nella mattinata di lunedì 28 aprile. “C’è la data del conclave, sarà comunicata” ha dichiarato il cardinale Giuseppe Versaldi al termine della riunione. 🔗tpi.it

La data del conclave e i nomi dei "papabili" - La salma di papa Francesco, dopo i funerali nella basilica di San Pietro, è stata tumulata nella basilica di Santa Maria Maggiore. In 250mila hanno salutato il pontefice durante i tre giorni di ostensione della salma, 250mila hanno preso parte ai funerali e in 150mila hanno accompagnato il... 🔗europa.today.it

Elezione Papa, attesa data del Conclave - 8.25 C'è attesa per l'annuncio della data di inizio del Conclave, annuncio che potrebbe arrivare già oggi dalla quinta Congregazione dei cardinali. La Cappella Sistina è stata chiusa al pubblico per prepararla per l'elezione del nuovo Papa. Secondo il testo liturgico che definisce le regole dopo la morte di un Pontefice, il Conclave inizia tra il 15mo e il 20mo giorno dal decesso, quindi tra il 5 e il 10 maggio prossimi 🔗servizitelevideo.rai.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco, le news verso il Conclave. C’è la data: inizierà il 7 maggio; Nuovo Papa, il Conclave inizierà mercoledì 7 maggio; Conclave, c'è la data: inizierà il 7 maggio; Conclave, c’è la data: si comincia il 7 maggio. 🔗Su questo argomento da altre fonti