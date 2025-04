Conclave c' è la data I cardinali e le regole più rigorose | chi le viola rischia grosso Blindato anche il personale

«C'è la data del Conclave, sarà comunicata», ha detto all'uscita delle congregazioni il cardinale Giuseppe Versaldi, dando una notizia: a breve dunque sarà.

I cardinali tornano a riunirsi. Conclave, attesa per la data d'inizio - Inizia ufficialmente la grande marcia di avvicinamento all'avvio del Conclave in cui sarà eletto il successore di Papa Francesco. Lunedì mattina alle 9 i cardinali si rivedranno per una nuova congregazione generale in Vaticano. Se i primi incontri sembrano essere stati incentrati prevalentemente sull'organizzazione dei giorni successivi alla morte di Bergoglio (anche se complessivamente si sono registrati circa 70 interventi), ora si dovrebbe iniziare a entrare nel vivo delle discussioni. 🔗iltempo.it

Cardinali in congregazione: data del Conclave e caso Becciu, cosa trapela - Le Congregazioni generali entrano nel vivo: nella riunione di oggi due punti fondamentali all'ordine del giorno, la data d'inizio del Conclave e il caso legato ad Angelo Becciu: entrerà o non entrerà per eleggere il papa successore di Francesco? Gli orientamenti al momento danno la data d'inizio che dovrebbe essere, come sempre sostenuto anche da Il Tempo, il primo giorno utile, ovvero lunedì 5 maggio. 🔗iltempo.it

Verso il Conclave: alle 9 la riunione dei cardinali per decidere la data - Verso il Conclave: i cardinali si riuniscono per decidere la data dell’elezione del nuovo Papa Oggi, dalle ore 9:00, i cardinali si riuniscono nell’Aula del Sinodo in Vaticano per la quinta Congregazione generale, con l’obiettivo di stabilire la data di inizio del Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco, deceduto il 21 aprile all’età […] The post Verso il Conclave: alle 9 la riunione dei cardinali per decidere la data appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

