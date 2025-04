Conclave arriva su Sky Cinema e NOW dal 5 maggio in prima TV

arriva su Sky Cinema in prima TV il film del momento, vincitore dell'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale e candidato in altre sette categorie tra cui Miglior Film, Conclave, in onda lunedì 5 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Ricco di tensione e intriso di tradizione, Conclave è uno sguardo inedito e illuminante sui meccanismi interni della Chiesa cattolica, oltre che un thriller avvincente con un mistero al centro. Basato sull'acclamato bestseller di Robert Harris e sceneggiato dal vincitore del Golden Globe e del premio Oscar® Peter Straughan, il film è diretto dal regista premio Oscar® Edward Berger e vede nel cast Ralph Fiennes (candidato all'Oscar® come Miglior Attore Protagonista)che interpreta il cardinale Thomas Lawrence, decano del collegio cardinalizio, mentre svolge il suo tradizionale compito di gestire il Conclave.

