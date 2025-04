Conclave al via il 7 maggio | ecco quando verrà eletto il nuovo Papa

Ilgiornale.it - Conclave al via il 7 maggio: ecco quando verrà eletto il nuovo Papa Leggi su Ilgiornale.it I cardinali chiamati per l'elezione sono 136: sono eleggibili esclusivamente quelli che non hanno ancora compiuto l'80esimo anno di età

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Papa Francesco è morto di ictus. Forse sabato i funerali. Conclave entro il 10 maggio - AGI - Papa Francesco è morto. Sua Eminenza, il Cardinal Farrell, ha annunciato con dolore la morte del Pontefice, nella mattinata del 21 aprile, con queste parole: "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. 🔗agi.it

Conclave, fumata bianca attesa entro il 10 maggio: la Chiesa corre veloce verso un nuovo Papa - RETROSCENA ESCLUSIVO - Dopo la morte di Francesco, il Vaticano accelera i tempi: fonti interne parlano di un Conclave breve. C'è già l'accordo sul successore? Ora che il tempo di Francesco si è concluso, la Chiesa si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Il Papa è morto, e con lui si chiude una stag 🔗ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave, ufficiale la data di inizio: via il 7 maggio. ?Già oltre 70 mila alla tomba di papa Francesco; Papa Francesco, le news verso il Conclave. C’è la data: inizierà il 7 maggio; Il Conclave comincerà il 7 maggio - Il Conclave comincerà il 7 maggio; Conclave al via il 7 maggio: ecco quando verrà eletto il nuovo Papa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Conclave al via il 7 maggio: ecco quando verrà eletto il nuovo Papa - I cardinali chiamati per l'elezione sono 136: sono eleggibili esclusivamente quelli che non hanno ancora compiuto l'80esimo anno di età ... 🔗ilgiornale.it

Il 7 maggio il via al Conclave. Come funziona e quando conosceremo il nuovo Papa - Il sistema elettorale, i tempi, gli elettori e gli eleggibili, la possibile durata e la data oltre la quale non si può andare. Vademecum per orientarsi sulla ... 🔗huffingtonpost.it

Conclave al via il 7 maggio. I cardinali e le regole più rigorose: chi le viola rischia grosso. «Blindato anche il personale» - «C'è la data del conclave, sarà comunicata», ha detto all'uscita delle congregazioni il cardinale Giuseppe Versaldi, ... 🔗msn.com