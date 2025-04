Conclave 2025 | si apre il 7 maggio per eleggere il nuovo Papa 133 i cardinali elettori

Conclave 2025 è alle porte. È ufficiale: l’assemblea dei cardinali si riunirà nella Cappella Sistina a partire da mercoledì 7 maggio 2025, con l’obiettivo di eleggere il successore di Papa Francesco, scomparso lo scorso aprile.IndiceQuando inizia e come funziona il Conclave 2025Quanti cardinali partecipano al Conclave 2025Un Conclave multiculturaleCome avviene l’elezioneConclave 2025, il 7 maggio iniziano le elezioniQuando inizia e come funziona il Conclave 2025Il Conclave, secondo il regolamento stabilito dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, deve iniziare tra il quindicesimo e il ventesimo giorno successivo alla morte del Pontefice.Quest’anno, i cardinali hanno stabilito di procedere il 7 maggio, dopo giorni di Congregazioni generali che si stanno svolgendo nell’Aula del Sinodo in Vaticano. .com - Conclave 2025: si apre il 7 maggio per eleggere il nuovo Papa. 133 i cardinali elettori Leggi su .com Ilè alle porte. È ufficiale: l’assemblea deisi riunirà nella Cappella Sistina a partire da mercoledì 7, con l’obiettivo diil successore diFrancesco, scomparso lo scorso aprile.IndiceQuando inizia e come funziona ilQuantipartecipano alUnmulticulturaleCome avviene l’elezione, il 7iniziano le elezioniQuando inizia e come funziona ilIl, secondo il regolamento stabilito dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, deve iniziare tra il quindicesimo e il ventesimo giorno successivo alla morte del Pontefice.Quest’anno, ihanno stabilito di procedere il 7, dopo giorni di Congregazioni generali che si stanno svolgendo nell’Aula del Sinodo in Vaticano.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave e Giubileo 2025: il ruolo del Camerlengo e i "novendiali". Ecco cosa succede con la morte del Papa durante l'Anno Santo - Con la scomparsa di Papa Francesco si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di «Sede vacante» iniziato con l’accertamento ufficiale del decesso da parte del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che è la figura preposta all’amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo, si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell che si è recato presso il corpo del Papa defunto per... 🔗feedpress.me

L’azionario Europa apre il 2025 in positivo: la view di GAM - Le azioni europee hanno iniziato il 2025 su una nota positiva, facendo meglio di altre regioni. A gennaio abbiamo registrato una svolta evidente rispetto alle tendenze degli ultimi due anni: le azioni europee hanno fatto meglio di quelle statunitensi e i titoli value hanno superato quelli growth. E’ la view del Team EU Equities di GAM. Azionario Europa apre il 2025 in positivo Il ritorno del Presidente Trump alla Casa Bianca, con la sua politica “America First”, “ha dato impulso al mercato azionario americano. 🔗quifinanza.it

Chi vincerà l’Oscar come miglior film del 2025? – Parliamo di Conclave - La notte degli Oscar si sta avvicinando, e i candidati a vincere i premi più prestigiosi del mondo del cinema sono tutti interessanti, alcuni discussi e altri meno, ma tutti meritevoli di un approfondimento. Quest’ultimo anno i talenti hanno proliferato e moltissimi artisti hanno dato il meglio di sé, rendendo difficile lanciare scommesse o schierarsi totalmente in favore di un solo cavallo. Per questo, mi sembra doveroso approfondire il discorso di almeno quelli che sono i film candidati al premio più ambito: l’Oscar al Miglior film 2025. 🔗nerdpool.it

Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco, c’è la data ufficiale del Conclave: inizierà il 7 maggio. Becciu verso la rinuncia; Il 7 maggio l’inizio del Conclave; Il Conclave inizierà il 7 maggio. Ufficiale la data; Il Conclave inizia il 7 maggio, da oggi chiusa la Cappella Sistina. Becciu verso il passo indietro - Video - Clausi cum clave a Palazzo dei Papi: sette secoli fa il primo e più lungo Conclave della storia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Conclave: al via il 7 maggio per elezione nuovo Papa, Becciu verso esclusione - Extra Omnes. Inizierà il 7 maggio 2025 il Conclave che eleggerà il 267esimo Papa, il successore di Bergoglio. La decisione è stata presa dalla Congregazione dei cardinali che si sono riuniti lunedì ma ... 🔗radiocolonna.it

Il conclave comincia il 7 maggio, chiude la Cappella Sistina. Becciu verso un passo indietro - La prima votazione, e quindi la prima fumata, ci sarà il 7 maggio pomeriggio. Sospese anche le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli. Continua l'afflusso di fedeli sulla tomba di Papa Francesco ... 🔗ansa.it

Conclave 2025: data di inizio e dettagli sulla prossima elezione papale - Il conclave per eleggere il successore di Papa Francesco inizierà mercoledì 7 maggio 2025 nella Cappella Sistina, in Vaticano. La data è stata ufficializzata dalla Santa Sede il 28 aprile, dopo la ... 🔗lifestyleblog.it