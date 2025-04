Conclave 2025 il cardinale Zuppi scherza con i giornalisti

cardinale Matteo Zuppi scherza coi giornalisti al suo arrivo in Vaticano per la riunione dei porporati che dovrà decidere, forse già oggi, la data di inizio del Conclave. "Sono ancora in apnea. Sono in lenta risalita. In lentissima risalita dall'apnea", ha dichiarato il presidente della Cei. Nella riunione di oggi iniziata alle 9 nella Sala del Sinodo si deciderà probabilmente la data di inizio del Conclave."Oggi la giornata per la data di inizio del Conclave? Credo di sì", è l'unica risposta nel merito di Zuppi. "Che clima c'è in vista del Conclave? Non chiedete a me, abbiamo tirato a sorte e oggi parla Don Sacco" risponde ridendo.

