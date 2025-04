Conclave 2025 il cardinale Rosa Chavez | Avanti lungo il cammino di Papa Francesco

Avanti lungo il cammino tracciato da Papa Francesco“. Lo dichiara il cardinale salvadoregno Gregorio Rosa Chavez arrivando in Vaticano per la congregazione generale dei cardinali che oggi ha stabilito la data di inizio del Conclave 2025. “Credo che l’intero mondo abbia questa intenzione, ma anche il suo stile”, aggiunge Chavez.Conclave, cardinale Versaldi: “Dobbiamo ancora delineare le figure”“È difficile dirlo, perché dobbiamo ancora delineare le figure”, spiega invece il cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto emerito della Congregazione per l’educazione cattolica. “Certamente, secondo la tradizione della Chiesa, è in continuità, ma anche andando Avanti, non ripetendo solo il passato. Quindi, non vedrete passare Papa Francesco di qua. Lapresse.it - Conclave 2025, il cardinale Rosa Chavez: “Avanti lungo il cammino di Papa Francesco” Leggi su Lapresse.it “Penso che tutto il mondo la pensi così. È assolutamente chiaro che dobbiamo andareiltracciato da“. Lo dichiara ilsalvadoregno Gregorioarrivando in Vaticano per la congregazione generale dei cardinali che oggi ha stabilito la data di inizio del. “Credo che l’intero mondo abbia questa intenzione, ma anche il suo stile”, aggiungeVersaldi: “Dobbiamo ancora delineare le figure”“È difficile dirlo, perché dobbiamo ancora delineare le figure”, spiega invece ilGiuseppe Versaldi, prefetto emerito della Congregazione per l’educazione cattolica. “Certamente, secondo la tradizione della Chiesa, è in continuità, ma anche andando, non ripetendo solo il passato. Quindi, non vedrete passaredi qua.

Conclave 2025, il cardinale Zuppi scherza con i giornalisti - Il cardinale Matteo Zuppi scherza coi giornalisti al suo arrivo in Vaticano per la riunione dei porporati che dovrà decidere, forse già oggi, la data di inizio del Conclave. “Sono ancora in apnea. Sono in lenta risalita. In lentissima risalita dall’apnea”, ha dichiarato il presidente della Cei. Nella riunione di oggi iniziata alle 9 nella Sala del Sinodo si deciderà probabilmente la data di inizio del conclave. 🔗lapresse.it

Conclave 2025, il cardinale Arborelius: “Penso sarà lungo” - Sarà un conclave lungo quello che sta per iniziare, almeno secondo uno degli elettori e papabili, il cardinale Anders Arborelius. “Se il conclave sarà lungo? Penso lo sarà. Ci sono tanti cardinali nuovi e le persone devono conoscersi”, ha detto rispondendo ai cronisti il vescovo di Stoccolma fuori dalla Sala del Sinodo in Vaticano. Oggi i cardinali si riuniscono per decidere, tra le altre cose, la data di inizio del conclave. 🔗lapresse.it

Conclave 2025: il cardinale Petrocchi tra i possibili successori di Francesco - L'Aquila - L'arcivescovo emerito dell'Aquila, Giuseppe Petrocchi, partecipa al Conclave come elettore e figura tra i papabili per il pontificato. Giuseppe Petrocchi, cardinale e arcivescovo emerito dell'Aquila, è giunto a Roma per prendere parte al Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco. A 76 anni, Petrocchi rientra tra i 135 cardinali con diritto di voto, essendo sotto il limite degli 80 anni previsto dal diritto canonico. 🔗abruzzo24ore.tv

