Conclave 2025 il cardinale Arborelius | Penso sarà lungo

sarà un Conclave lungo quello che sta per iniziare, almeno secondo uno degli elettori e papabili, il cardinale Anders Arborelius. “Se il Conclave sarà lungo? Penso lo sarà. Ci sono tanti cardinali nuovi e le persone devono conoscersi”, ha detto rispondendo ai cronisti il vescovo di Stoccolma fuori dalla Sala del Sinodo in Vaticano.Oggi i cardinali si riuniscono per decidere, tra le altre cose, la data di inizio del Conclave. “Quanto sarà lungo? Non ne ho idea. È il mio primo Conclave”, aggiunge il cardinale Arborelius, da molti indicato tra i “papabili”. Lapresse.it - Conclave 2025, il cardinale Arborelius: “Penso sarà lungo” Leggi su Lapresse.it unquello che sta per iniziare, almeno secondo uno degli elettori e papabili, ilAnders. “Se illo. Ci sono tanti cardinali nuovi e le persone devono conoscersi”, ha detto rispondendo ai cronisti il vescovo di Stoccolma fuori dalla Sala del Sinodo in Vaticano.Oggi i cardinali si riuniscono per decidere, tra le altre cose, la data di inizio del. “Quanto? Non ne ho idea. È il mio primo”, aggiunge il, da molti indicato tra i “papabili”.

