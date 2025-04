Concessioni balneari ancora nessuna traccia della gara

gara per le Concessioni balneari non ancora avviata; un contenzioso di alcuni bagnini che lamentano condizioni lavorative da caporalato; operatori balneari lasciati nell’incertezza. Condizioni che metterebbero a rischio la stessa stagione estiva ormai alle porte.È la denuncia del. Latinatoday.it - Concessioni balneari, ancora nessuna traccia della gara Leggi su Latinatoday.it Laper lenonavviata; un contenzioso di alcuni bagnini che lamentano condizioni lavorative da caporalato; operatorilasciati nell’incertezza. Condizioni che metterebbero a rischio la stessa stagione estiva ormai alle porte.È la denuncia del.

