Concertone del Primo Maggio | line up completa con Noemi Ermal Meta e BigMama

line up completa del Concertone del Primo Maggio. A presentare da piazza San Giovanni in Roma, Noemi, Ermal Meta e BigMama, con le incursioni di Vincenzo Schettini. Quotidiano.net - Concertone del Primo Maggio: line up completa con Noemi, Ermal Meta e BigMama Leggi su Quotidiano.net Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro.È questa laupdeldel. A presentare da piazza San Giovanni in Roma,, con le incursioni di Vincenzo Schettini.

Primo Maggio 2025, la line up del Concertone di Roma - Annunciata la line up del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato una buona parte del cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i 12 finalisti. 🔗.com

I Balto in lizza per il concertone del primo maggio - Il concerto del primo maggio a Roma potrebbe avere sul palco una band riminese. I Balto, quartetto made in Rimini, sono stati selezionati tra i 150 artisti che potrebbero suonare durante il tradizionale appuntamento musicale nella capitale. Un’occasione imperdibile per il gruppo indie rock guidato dal cantante Andrea Zanni, che a fine 2024 ha pubblicato l’ultimo album. Zanni, come è iniziato tutto? "Per partecipare alle selezioni per il concertone bisogna semplicemente iscriversi sul portale internet e caricare una canzone. 🔗ilrestodelcarlino.it

Primo maggio 2025: Noemi, Ermal Meta e Bigmama presentano il Concertone - Questa sera, martedì 8 aprile, il Tg3 (in diretta dalle ore 19.00) darà ufficialmente il via al conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl, Uil, organizzato da iCompany, ospitando i presentatori di quest’anno: Noemi, Ermal Meta e Bigmama. I tre artisti tornano così sul palco del Concertone dopo l’esperienza della scorsa edizione, che ha registrato lo share tv più alto dal 2009 e, con #1M2024, ha raggiunto una copertura sui social di oltre 42milioni di contatti unici e 227milioni di impression. 🔗lapresse.it

