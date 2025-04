.com - Concertone del Primo Maggio 2025, la conferenza con i conduttori

Il racconto dellastampa deldeldi Roma, con l’annuncio del cast, dei presentatori e del tema di questa giornata di musica e di riflessione, trasmessa dalla RaiCresce l’attesa per il Concerto deldi Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. Mancano solo tre giorni all’appuntamento che torna come sempre in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica, impegno e spettacolo. Uniti per un lavoro sicuro è lo slogan scelto dai Sindacati per questo 1°, presenti instampa, dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I segretari generali hanno sottolineato quanto questo tema sia centrale, dati anche i recenti incidenti delle ultime ore, e saranno presenti in tre diverse manifestazioni che si svolgeranno a Roma (intervento del segretario generale CGIL Maurizio Landini), a Casteldaccia in provincia di Palermo (intervento della segretaria generale CISL Daniela Fumarola) e a Montemurlo in provincia di Prato (intervento del segretario generale UIL Pierpaolo Bombardieri).