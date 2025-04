Amica.it - Concertone del Primo Maggio 2025: da Lucio Corsi a Elodie, ecco chi sarà

affollato di grandi nomi come forse non mai il palco deldel, a Roma. I tre conduttori – Noemi, Ermal Meta e Big Mama affiancati dalle incursioni incursioni del professore star dei social Vincenzo Schettini – sono pronti per dare il la alla maratona di musica, impegno e spettacolo.dove e come vederla.Appuntamento, come da tradizione, in piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori con il Concerto del, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai Sindacati per questo 1°, dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Ilcome sempre a libero accesso – la festa in piazza comincerà alle 13.