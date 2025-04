Concertone del Primo maggio 2025 da Achille Lauro a Lucio Corsi ecco tutti i musicisti sul palco e dove vederlo

Svelato stamane durante una conferenza stampa nella sede Rai di Via Asiago il cast deldeldi Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Sono 44 gli artisti, tra big ed esordienti, che si alterneranno suldi quello che si può considerare il secondo evento della stagione musicale italiana dopo il Festival di Sanremo, anzi, come lo ha definito il direttore artistico Massimo Bonelli: «L’emporio della musica italiana». Il cast, quest’anno svelato in due grosse tranche per rispetto dei giorni di lutto in onore della scomparsa di Papa Francesco, comprende come al solito i nomi più in hype del panorama musicale nazionale, daa Brunori SaS, da Elodie a Gazzelle, e poi ancora Ghali, Giorgia, Rocco Hunt, The Kolors e non poteva mancare, il più atteso, il più discusso, dopo l’exploit sanremese.