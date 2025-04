Concertone del 1 Maggio all’ombra del ponte di Tiberio tutti gli ospiti del Marecchia Dream Fest

Festa, una ventina di artisti, oltre cinquanta associazioni di volontariato da tutto il territorio, un grande parco, tre serate dj set, un villaggio brulicante di iniziative. Numeri che raccontano il Marecchia Dream Fest, l'ormai tradizionale Concertone del Primo Maggio all'ombra del ponte di Tiberio.

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

I Balto in lizza per il concertone del primo maggio - Il concerto del primo maggio a Roma potrebbe avere sul palco una band riminese. I Balto, quartetto made in Rimini, sono stati selezionati tra i 150 artisti che potrebbero suonare durante il tradizionale appuntamento musicale nella capitale. Un’occasione imperdibile per il gruppo indie rock guidato dal cantante Andrea Zanni, che a fine 2024 ha pubblicato l’ultimo album. Zanni, come è iniziato tutto? "Per partecipare alle selezioni per il concertone bisogna semplicemente iscriversi sul portale internet e caricare una canzone. 🔗ilrestodelcarlino.it

Primo maggio 2025: Noemi, Ermal Meta e Bigmama presentano il Concertone - Questa sera, martedì 8 aprile, il Tg3 (in diretta dalle ore 19.00) darà ufficialmente il via al conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl, Uil, organizzato da iCompany, ospitando i presentatori di quest’anno: Noemi, Ermal Meta e Bigmama. I tre artisti tornano così sul palco del Concertone dopo l’esperienza della scorsa edizione, che ha registrato lo share tv più alto dal 2009 e, con #1M2024, ha raggiunto una copertura sui social di oltre 42milioni di contatti unici e 227milioni di impression. 🔗lapresse.it

Concerto 1° maggio 2025: ecco i cantanti, dove vederlo e tutte le informazioni - Ecco tutto quello che c'è da sapere riguardo al Concerto del primo maggio 2025: i cantanti, la location, i conduttori e altro ancora. 🔗msn.com

Concertone del 1° maggio, l'attesa è finita: protagonisti e sorprese in arrivo - Il cast del Concerto del 1° maggio 2025 è al completo: l'evento torna, come da tradizione, in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori. 🔗notizie.it

Concerto 1 maggio a Roma, da Achille Lauro a Giorgia: il cast completo - La lineup del primo maggio di Roma attraversa generazioni e generi diversi che si intrecciano, creando un mosaico sonoro che riflette l'Italia di oggi, uno spaccato autentico e contemporaneo della ... 🔗msn.com