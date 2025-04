Lettera43.it - Concerto primo maggio 2025: l’elenco dei cantanti

Ilne delsi avvicina. C’è attesa per il ritorno dell’evento organizzato da iCompany e promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, anche quest’anno in Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. A condurre saranno ancora una volta Noemi ed Ermal Meta, insieme a BigMama, che avrà un ruolo più centrale rispetto all’edizione del 2024. A Roma sono attese migliaia di persone di ogni fascia d’età per assistere a unche è diventato un punto di riferimento delin Italia. Ma chi canterà?deiSono stati annunciati tuttiche saliranno sul palco giovedì. Si tratta, in ordine alfabetico, di Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, I Patagarri, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimì, Mondo Marcio, Orchestraccia ft.