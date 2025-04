Concerto Primo Maggio 2025 a Roma | orario e scaletta artisti

Il conto alla rovescia è iniziato per il Concertone del Primo Maggio 2025, il più grande evento di musica gratuito in tutta Europa, che anche quest'anno si terrà nella storica Piazza San Giovanni a Roma. A partire dalle ore 15:00 di mercoledì 1 Maggio, il palco si animerà con una straordinaria line-up di artisti affermati e le fresche sonorità dei vincitori del contest 1MNEXT di iCompany, pronti a celebrare la Festa dei Lavoratori in un'atmosfera di festa e condivisione.La scaletta ufficiale promette un'esperienza musicale variegata e coinvolgente, spaziando tra generi e stili per accontentare un pubblico eterogeneo. Tra i tanti nomi di spicco, spicca la presenza di Lucio Corsi, artista dal talento unico il cui stile inconfondibile, sospeso tra glam rock, poesia e visioni da un altro mondo, promette di trasportare il pubblico in un viaggio sonoro tanto lontano quanto intimo.

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Concerto del Primo Maggio 2025: Ermal Meta, Noemi e BigMama di nuovo alla conduzione - Sono stati confermati alla conduzione del Concerto del Primo maggio, dopo l'esperienza dello scorso anno Noemi, Ermal Meta e BigMama. L'evento, che si terrà in piazza San Giovanni in Laterano, vedrà nuovamente il contest 1MNEXT e sarà trasmesso su Rai3.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concerto primo maggio 2025: l’elenco dei cantanti - Il Concertone del primo maggio 2025 si avvicina. C’è attesa per il ritorno dell’evento organizzato da iCompany e promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, anche quest’anno in Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. A condurre saranno ancora una volta Noemi ed Ermal Meta, insieme a BigMama, che avrà un ruolo più centrale rispetto all’edizione del 2024. Non è stato ancora diramato, però, l’elenco dei cantanti che parteciperanno all’evento. 🔗lettera43.it

