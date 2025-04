Concerto del primo maggio 2025 chi lo apre

Concerto del primo maggio. In piazza San Giovanni saranno migliaia le persone da ogni parte d’Italia che assisteranno all’evento, organizzato da iCompany e promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Il concept del 2025 sarà «il futuro suona oggi». A condurre, invece, saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama. Con loro anche il professore di Fisica social Vincenzo Schettini. Ma se l’appuntamento principale scatterà alle 15, chi sarà ad aprire il Concerto già dalle 13.30?Chi apre il Concerto del primo maggioErmal Meta, Noemi, BigMama e Schettini condurranno l’evento (Imagoeconomica).La diretta del Concerto su Rai3, RaiRadio2 e RaiPlay partirà dalle 15, ma già dalle 13.30 in piazza San Giovanni a Roma, infatti, si potrà assistere alle prime esibizioni. Ad aprire l’evento, infatti, saranno Cyrus, Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls, Vincenzo Capua e i 3 vincitori del contest 1MNEXT Cordio, Dinìche e Fellow per la sfida finale. Lettera43.it - Concerto del primo maggio 2025, chi lo apre Leggi su Lettera43.it Roma si prepara aldel. In piazza San Giovanni saranno migliaia le persone da ogni parte d’Italia che assisteranno all’evento, organizzato da iCompany e promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Il concept delsarà «il futuro suona oggi». A condurre, invece, saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama. Con loro anche il professore di Fisica social Vincenzo Schettini. Ma se l’appuntamento principale scatterà alle 15, chi sarà ad aprire ilgià dalle 13.30?ChiildelErmal Meta, Noemi, BigMama e Schettini condurranno l’evento (Imagoeconomica).La diretta delsu Rai3, RaiRadio2 e RaiPlay partirà dalle 15, ma già dalle 13.30 in piazza San Giovanni a Roma, infatti, si potrà assistere alle prime esibizioni. Ad aprire l’evento, infatti, saranno Cyrus, Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls, Vincenzo Capua e i 3 vincitori del contest 1MNEXT Cordio, Dinìche e Fellow per la sfida finale.

Approfondimenti da altre fonti

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concerto del Primo Maggio 2025: Ermal Meta, Noemi e BigMama di nuovo alla conduzione - Sono stati confermati alla conduzione del Concerto del Primo maggio, dopo l'esperienza dello scorso anno Noemi, Ermal Meta e BigMama. L'evento, che si terrà in piazza San Giovanni in Laterano, vedrà nuovamente il contest 1MNEXT e sarà trasmesso su Rai3.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festival del Primo Maggio 2025, concerto gratuito con 9 ore di musica live; Concerto Primo Maggio Taranto 2025: lineup, conduttori e come partecipare; Primo Maggio 2025: tutte le iniziative in Liguria; Tutto pronto per il Concertone del Primo maggio: il tema quest’anno sarà la sicurezza sul lavoro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Concerto Primo maggio 2025 - Il concerto del Primo maggio si tiene in occasione della festa dei lavoratori giovedì in piazza San Giovanni. L'evento è stato organizzato, come ogni anno, dai tre sindacati CGIL, CISL e UIL e inizia ... 🔗fanpage.it

Concerto Primo Maggio 2025: cantanti, scaletta, dove vederlo e ultime news - Da Achille Lauro a Giorgia passando per i The Kolors ed Elodie: ecco la line up del concertone promosso dalle organizzazioni Cgil, Cisl e Uil ... 🔗elle.com

Concerto 1° maggio 2025: ecco i cantanti, dove vederlo e tutte le informazioni - Ecco tutto quello che c'è da sapere riguardo al Concerto del primo maggio 2025: i cantanti, la location, i conduttori e altro ancora. 🔗msn.com