Con la moto contro un fuoristrada Giacomo muore a 20 anni | Ciao insostituibile e immenso

Ciao insostituibile, immenso, nipote mio. Guida da lassù tutti noi». Sono parole cariche di commozione quelle affidate ai social dalla zia di Giacomo Bologna, il giovane di appena 20 anni coinvolto in un gravissimo incidente stradale il 24 aprile scorso.Giacomo era in sella alla sua inseparabile Ducati Monster rossa quando, arrivato all’altezza di un incrocio, si è scontrato con una Mitsubishi Pajero. Al volante del fuoristrada un uomo di 73 anni, che si sarebbe fermato immediatamente a prestare i primi soccorsi. L’anziano è ora indagato per omicidio colposo.Dopo l’impatto, le condizioni di Giacomo sono apparse subito disperate. Ricoverato al Ca’ Foncello, nelle ore successive i medici hanno constatato l’assenza di attività cerebrale: «Elettroencefalogramma piatto», ha riportato il bollettino clinico, cancellando anche le ultime flebili speranze della famiglia. Thesocialpost.it - Con la moto contro un fuoristrada, Giacomo muore a 20 anni: “Ciao insostituibile e immenso” Leggi su Thesocialpost.it , nipote mio. Guida da lassù tutti noi». Sono parole cariche di commozione quelle affidate ai social dalla zia diBologna, il giovane di appena 20coinvolto in un gravissimo incidente stradale il 24 aprile scorso.era in sella alla sua inseparabile Ducati Monster rossa quando, arrivato all’altezza di un incrocio, si è scontrato con una Mitsubishi Pajero. Al volante delun uomo di 73, che si sarebbe fermato immediatamente a prestare i primi soccorsi. L’anziano è ora indagato per omicidio colposo.Dopo l’impatto, le condizioni disono apparse subito disperate. Ricoverato al Ca’ Foncello, nelle ore successive i medici hanno constatato l’assenza di attività cerebrale: «Elettroencefalogramma piatto», ha riportato il bollettino clinico, cancellando anche le ultime flebili speranze della famiglia.

