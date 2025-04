Con la droga in tasca e con un cartello stradale rubato in auto | denunce

droga, un cacciavite e anche un cartello stradale rubato. E’ il resoconto dell’attività di controllo portata avanti dai carabinieri nel corso della giornata di venerdì 25 aprile a Porto Garibaldi, Lido delle Nazioni e Lido di Spina (soprattutto nelle ore serali e notturne).Iscriviti al canale. Ferraratoday.it - Con la droga in tasca e con un cartello stradale rubato in auto: denunce Leggi su Ferraratoday.it , un cacciavite e anche un. E’ il resoconto dell’attività di controllo portata avanti dai carabinieri nel corso della giornata di venerdì 25 aprile a Porto Garibaldi, Lido delle Nazioni e Lido di Spina (soprattutto nelle ore serali e notturne).Iscriviti al canale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le mani del cartello di Jalisco sull’America Latina: droga ma anche oro, terre rare e migranti - Da quando il noto leader del cartello di Sinaloa, Joaquin “El Chapo” Guzmán, è stato catturato ormai 9 anni fa, il panorama del narcotraffico globale ha subito un cambiamento epocale. Non solo si è assistito a sanguinosi avvicendamenti di potere tra cartelli ma è anche cambiato alla radice il modus operandi delle organizzazioni nel fare […] Continua a leggere The post Le mani del cartello di Jalisco sull’America Latina: droga ma anche oro, terre rare e migranti appeared first on InsideOver. 🔗it.insideover.com

Vedono la polizia e allungano il passo, arrestato 27enne con un etto di droga in tasca - Un 27enne originario dell'Ecuador è stato arrestato nella notte in via Fereggiano a Marassi, perché trovato in possesso di circa un ettogrammo di cannabis. Intorno alle ore 3 di domenica 23 marzo 2025 l'uomo, in compagnia di una donna, è stato notato da una volante della Polizia mentre... 🔗genovatoday.it

Fermati a Catania con droga e 1000 euro in tasca: arrestati per spaccio due ragazzi di Paternò - Due giovani di Paternò arrestati a Catania per spaccio di droga. Fermati con marijuana e hashish durante un controllo. 🔗notizie.virgilio.it

Se ne parla anche su altri siti

Con la droga in tasca e con un cartello stradale rubato in auto: denunce; Tre amici fermati dai carabinieri: uno aveva in tasca oltre 50 grammi di droga; Traffico di droga, arrestato Domenico Papalia: rampollo di ‘ndrangheta vicino alla curva Sud del Milan; Soldi, droga e calcio. Il business dietro l'organizzazione di Domenico Papalia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Seregno: droga in tasca e anche a casa, un arresto dopo il controllo stradale - The post Seregno: droga in tasca e anche a casa, un arresto dopo il controllo stradale appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. 🔗msn.com

Seregno: droga in tasca e anche a casa, un arresto dopo il controllo stradale - L’uomo, un 36enne residente in città, era stato fermato dai carabinieri in un normale controllo stradale ... Seregno: droga in tasca e anche a casa, era a bordo di un’auto controllata ... 🔗ilcittadinomb.it

Centro storico, lo spaccio a Firenze: droga nel cartello stradale - "Un cartello stradale provvisorio, localizzato in via de' Benci, posizionato dal Comune per regolamentare la sosta delle autovetture durante gli incontri di calcio storico". 🔗nove.firenze.it