Con il sostegno dell' organizzazione fondata dal giovane campione di tennis i bambini potranno trasformare le loro passioni e capacità in vere e proprie opportunità di crescita

crescita personale, capace di insegnare valori, come il rispetto, la disciplina, la resilienza e il lavoro di squadra, che accompagnano per tutta la vita, lo sport per tanti giovani è un laboratorio dove sviluppare il carattere, costruire legami e acquisire la fiducia in se stessi necessaria per affrontare il mondo. Ed è proprio con questi principi che Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, ha scelto di avviare la sua nuova iniziativa: la Jannik Sinner Foundation. Un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata a promuovere l'emancipazione dei bambini attraverso l'istruzione e lo sport, sia in Italia che nel mondo.

