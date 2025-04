Con il monopattino sulle rotaie del tram cade e finisce in ospedale

cade e ci si fa male tra le rotaie del tram. Chi nelle scorse settimane è passato in via Ugo Bassi bicicletta o in monopattino, dopo la conclusione del tratto di cantiere della linea tranviaria e la riapertura della via ai pedoni, si sarà accorto che passare sulle parallele di ferro con le. Bolognatoday.it - Con il monopattino sulle rotaie del tram, cade e finisce in ospedale Leggi su Bolognatoday.it Sie ci si fa male tra ledel. Chi nelle scorse settimane è passato in via Ugo Bassi bicicletta o in, dopo la conclusione del tratto di cantiere della linea tranviaria e la riapertura della via ai pedoni, si sarà accorto che passareparallele di ferro con le.

Cade dal monopattino, 24enne morto in ospedale: “Colpa di una tac sbagliata” - Cade dal monopattino mentre torna a casa a Cassino, provincia di Frosinone. In ospedale lo sottopongono soltanto a una tac al cranio, ma muore per una gravissima emorragia addominale. La vittima è Charles Balfour, studente di 24 anni originario del Ghana.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cassino, Charles cade dal monopattino e muore dopo essere stato dimesso: ‘Sbagliata la Tac’ - Baffou è stato operato diverse ore dopo l’incidente: il fratello ha presentato denunciato Un fascicolo aperto: per il momento “contro ignoti” ma sono molti gli elementi da chiarire nella morte di Charles Yeboah Baffou. Ventiquattro anni, famiglia immigrata anni fa dal Ghana, un fratello a Carpi, una laurea triennale in Economia presa con ottimi voti a Cassino ed una specialistica in arrivo nello stesso ateneo in Management Internazionale. 🔗notizieaudaci.it

Tram, incidente in monopattino tra i binari. Via Ugo Bassi era appena stata riaperta - Bologna, 28 aprile 2024 – Incidente questa mattina appena dopo la riapertura al traffico di via Ugo Bassi: un uomo è caduto in monopattino proprio tra i binari del tram appena realizzati. Non è ancora chiaro se il soggetto sia incappato in una buca, come sostiene qualcuno, o se sia semplicemente svirgolato tra le rotaie della tramvia finendo a terra. Sul posto è subito arrivata un’ambulanza, insieme con una pattuglia della polizia locale, e l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dal personale sanitario. 🔗ilrestodelcarlino.it

