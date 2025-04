Comune sciolto Spc e Caserta Decide | Siamo casertani non camorristi Ora tocca a noi

Caserta è stata sciolta per infiltrazioni camorristiche. Caserta Decide e Speranza per Caserta hanno indetto un'assemblea pubblica in programma il 10 maggio alle 17,30 in piazza Correra."In tante e tanti negli ultimi anni si sono battuti, dentro e fuori il. Casertanews.it - Comune sciolto, Spc e Caserta Decide: "Siamo casertani non camorristi. Ora tocca a noi" Leggi su Casertanews.it L'amministrazione comunale diè stata sciolta per infiltrazioniche.e Speranza perhanno indetto un'assemblea pubblica in programma il 10 maggio alle 17,30 in piazza Correra."In tante e tanti negli ultimi anni si sono battuti, dentro e fuori il.

