Comune di Baronissi Petta | Basta attacchi senza fondamento La verità è sotto gli occhi di tutti

Petta, sono gravemente infondate e senza alcuna base solida. Si tenta di costruire un caso mediatico su esposti. Salernotoday.it - Comune di Baronissi, Petta: “Basta attacchi senza fondamento. La verità è sotto gli occhi di tutti” Leggi su Salernotoday.it "Le recenti accuse mosse dal consigliere Tony Siniscalco e dal gruppo consiliare “Marco Picarone Sindaco”, che ancora una volta tentano di infangare l’operato dell’Amministrazione, sono gravemente infondate ealcuna base solida. Si tenta di costruire un caso mediatico su esposti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Comune di Baronissi: “Basta fango sull’Amministrazione Petta. La legalità non si piega alla propaganda” - L’Amministrazione Petta agisce nel rispetto della legge, non si piega a narrazioni tossiche o a logiche di visibilità politica “In riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal gruppo consiliare “Marco Picarone Sindaco” e dal Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Tony Siniscalco, l’Amministrazione Comunale ritiene necessario intervenire per ristabilire una verità che è stata deliberatamente offuscata. 🔗puntomagazine.it

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Variante PUC, nessuna speculazione edilizia, basta allarmismi” - Risposta dell’Amministrazione Comunale alle contestazioni dell’Associazione Per Niente Facili L’Amministrazione Comunale di Baronissi respinge con fermezza le affermazioni dell’Associazione Per Niente Facili in merito alla variante del Piano Urbanistico Comunale (PUC). Le dichiarazioni diffuse sui social e sugli organi di informazione sono fuorvianti e prive di fondamento. È necessario fare chiarezza per non alimentare allarmismi ingiustificati tra i cittadini. 🔗puntomagazine.it

Comune di Baronissi: “Basta fango sull’Amministrazione Petta. La legalità non si piega alla propaganda” - “In riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal gruppo consiliare “Marco Picarone Sindaco” e dal Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Tony Siniscalco, l’Amministrazione Comunale ritiene necessario intervenire per ristabilire una verità che è stata deliberatamente offuscata. Le missive anonime pervenute tra il 10 febbraio e il 5 marzo 2025 sono state correttamente protocollate e gestite secondo le disposizioni normative. 🔗zon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Comune di Baronissi, Petta: “Basta attacchi senza fondamento. La verità è sotto gli occhi di tutti”; Screening oncologici, i camper dell’ASL il 3 e 4 maggio a Cervinara e Sant’Andrea di Conza; Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Variante PUC, nessuna speculazione edilizia, basta allarmismi”; Baronissi: “Nasce il Premio “Trotula De Ruggiero” per giovani ricercatrici dell’Università di Salerno”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Comune di Baronissi, Petta: “Basta attacchi senza fondamento. La verità è sotto gli occhi di tutti” - "Le recenti accuse mosse dal consigliere Tony Siniscalco e dal gruppo consiliare “Marco Picarone Sindaco”, che ancora una volta tentano di infangare l’operato dell’Amministrazione Petta, sono gravemen ... 🔗salernotoday.it

Comune di Baronissi: “Basta fango sull’Amministrazione Petta. La legalità non si piega alla propaganda” - “In riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal gruppo consiliare “Marco Picarone Sindaco” e dal Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Tony ... 🔗zon.it

Comune di Baronissi, "Capetoste": Storie di resilienza, forza e successo" - Basti pensare che il settore ... concludono la Sindaca Anna Petta e la Presidente del Consiglio Comunale Agnese Coppola Negri. L'articolo Comune di Baronissi, "Capetoste": Storie di resilienza ... 🔗msn.com