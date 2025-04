Compri rivoluziona l’ufficio Acquisti attraverso l’IA

Compri, l'innovativa startup che – attraverso l'Intelligenza Artificiale – rivoluziona ed efficienta il processo degli Acquisti delle aziende. Fondata da Edoardo Arbizzi e Edoardo Gava (nella foto in basso), con precedenti esperienze nel settore sviluppate in primarie società di consulenza internazionali e in importanti fondi di investimento, Compri nasce con l'obiettivo di offrire alle aziende, manifatturiere e non solo, una soluzione innovativa, potenziata dall'IA, che ottimizza e automatizza l'intero processo di Procurement. La piattaforma proprietaria consente alle imprese di migliorare l'efficienza operativa, ridurre fino al 50% i tempi di gestione degli Acquisti dedicati ad attività operativemanuali e ottenere un risparmio annuale fino al 10% delle spese, con un impatto positivo sulla marginalità.

