Comprendere i dazi | strumento di politica economica e commerciale

Cosa sono i dazi? I dazi sono imposte applicate dai governi sulle merci importate, finalizzate a proteggere le industrie nazionali, generare entrate fiscali o influenzare le relazioni commerciali internazionali. Possono essere classificati in: dazi specifici: una somma fissa per unità di prodotto; dazi ad valorem: una percentuale sul valore della merce; dazi combinati: una combinazione dei due precedenti. Perché vengono imposti i dazi? I motivi per cui un governo decide di imporre dei dazi possono essere vari: protezione dell'industria nazionale: ridurre la concorrenza estera per favorire i produttori locali; generazione di entrate fiscali: ottenere risorse per finanziare servizi pubblici; strumento di politica estera: rispondere a pratiche commerciali sleali o influenzare le politiche di altri paesi.

