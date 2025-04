Comprare casa a Milano in quali quartieri conviene | Duomo e Porta Nuova i più richiesti

Milano sono aumentati del 2,1%. Lo dicono le recenti analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, con le zone centrali della città che hanno visto un incremento più marcato, con un +4,7%. Il mercato del lusso continua a essere vivace, con alcune proprietà che, grazie a caratteristiche esclusive o difficili da trovare in termini di posizione e comfort, ricevono valutazioni personalizzate. Questo segmento attira frequentemente acquirenti provenienti da altri paesi europei, inclusi quelli dell’Europa dell’Est.La crescita di tutti i quartieriI dati sono in crescita rispetto allo scorso semestre, quando era a +1,3%. Analizzando i quartieri, l’aumento più marcato dei prezzi si è visto nel centro storico, ma anche nella zona Vercelli-Lorenteggio e quella dei Navigli. Quifinanza.it - Comprare casa a Milano, in quali quartieri conviene: Duomo e Porta Nuova i più richiesti Leggi su Quifinanza.it Nel secondo semestre del 2024 i prezzi delle abitazioni disono aumentati del 2,1%. Lo dicono le recenti analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecno, con le zone centrali della città che hanno visto un incremento più marcato, con un +4,7%. Il mercato del lusso continua a essere vivace, con alcune proprietà che, grazie a caratteristiche esclusive o difficili da trovare in termini di posizione e comfort, ricevono valutazioni personalizzate. Questo segmento attira frequentemente acquirenti provenienti da altri paesi europei, inclusi quelli dell’Europa dell’Est.La crescita di tutti iI dati sono in crescita rispetto allo scorso semestre, quando era a +1,3%. Analizzando i, l’aumento più marcato dei prezzi si è visto nel centro storico, ma anche nella zona Vercelli-Lorenteggio e quella dei Navigli.

