Como Ludi | Nico Paz? Dipendiamo dal Real Madrid ma c’è fiducia per un motivo Fabregas-Roma? La verità è questa

Ludi, direttore sportivo del Como, sul futuro di Nico Paz in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli Carlalberto Ludi ha parlato a Radio Anch’io Sport della stagione e del futuro del Como. SALVEZZA – «Siamo molto orgogliosi, raggiungere la salvezza con quattro giornate d’anticipo non era così scontato per una neopromossa. . Calcionews24.com - Como, Ludi: «Nico Paz? Dipendiamo dal Real Madrid, ma c’è fiducia per un motivo. Fabregas-Roma? La verità è questa» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Carlalberto, direttore sportivo del, sul futuro diin vista della prossima stagione. Tutti i dettagli Carlalbertoha parlato a Radio Anch’io Sport della stagione e del futuro del. SALVEZZA – «Siamo molto orgogliosi, raggiungere la salvezza con quattro giornate d’anticipo non era così scontato per una neopromossa. .

Su questo argomento da altre fonti

Como, Ludi: "Nico Paz e Fabregas rimangono anche l'anno prossimo" - In questa stagione il Como ha messo in mostra il talento di Nico Paz sul campo e di Cesc Fabregas in panchina. I due sono nel mirino di grandi... 🔗calciomercato.com

Ludi (ds Como): «Nico Paz può diventare un campione. Vogliamo trattenerlo!» - Carlalberto Ludi, attuale direttore sportivo del Como, si è espresso sul futuro di Nico Paz, uno dei diamanti più preziosi di cui la squadra lombarda può fregiarsi. La posizione dei lariani, già molto chiara, è stata da lui nuovamente ribadita. IL PUNTO – Carlalberto Ludi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli sulla situazione di mercato di Nico Paz, calciatore del Como su cui è molto forte l’interesse dell’Inter. 🔗inter-news.it

Nico Paz Inter, il direttore sportivo del Como chiosa sulla possibile cessione: che risposta di Ludi! - di RedazioneNico Paz Inter, il direttore sportivo del Como chiosa sulla possibile cessione: che risposta di Ludi! Le sue parole prima del match con l’Empoli Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Como Empoli, il direttore sportivo del club lombardo, Carlalberto Ludi ha risposto così sul futuro di Nico Paz, obiettivo del calciomercato Inter per la prossima stagione. CI SARÀ DA DIVERTIRSI NEI PROSSIMI ANNI? – «Me lo auguro per me e per la comunità di Como, devo ringraziare il presidente e la proprietà che mi hanno dato fiducia dopo 6 anni entusiasmanti, abbiamo ... 🔗internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Ludi: Fiduciosi che Nico Paz resti al Como. Fabregas? Stiamo programmando il futuro; Como, Ludi: Nico Paz? Dipendiamo dalla recompra del Real Madrid; Ludi (ds Como): “Nico Paz? Dipendiamo dalla recompra del Real”; Ludi (DS Como): Nico Paz? Nostra volontà chiara e siamo fiduciosi, ma non dipende da noi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ludi: "Fiduciosi che Nico Paz resti al Como. Fabregas? Stiamo programmando il futuro" - COMO - Festa per la salvezza raggiunta battendo il Genoa al 'Sinigaglia' nella 34ª giornata di Serie A, certo. Ma nell'ambizioso Como si pensa già al futuro e tra coloro che sono chiamati a 'disegnarl ... 🔗msn.com

Ludi (DS Como): "Nico Paz? Nostra volontà chiara e siamo fiduciosi, ma non dipende da noi" - Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, parla a Radio Anch'io Lo Sport della situazione di Nico Paz. "Fabregas analizzerà tutte le posizioni della rosa, quella di Nico Paz è sicuramente molto s ... 🔗msn.com

Como, Ludi: “Nico Paz? Dipendiamo dalla recompra del Real Madrid” - Dal futuro di Fabregas a Nico Paz e Diao: le dichiarazioni di Carlalberto Ludi, ds del Como, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 ... 🔗gianlucadimarzio.com