Como lite ai giardini finisce nel sangue | 22enne ferisce un ragazzo con una bottiglia rotta

Como, un tunisino di 22 anni è stato arrestato per lesioni aggravate dopo aver ferito un connazionale con una bottiglia rotta.

Ferito dopo una lite in stazione a Como Lago chiama la polizia, viene soccorso ma poi finisce in carcere - Ha richiesto lui stesso l'intervento delle forze dell'ordine chiamando il 112 verso la mezzanotte di oggi per una lite in corso alla stazione Como Lago. L'uomo, un 44enne originario dello Sri Lanka e senza fissa dimora (ma regolare con le normative sul soggiorno), è stato quindi raggiunto e... 🔗quicomo.it

Como, il ladro raffinato con le bottiglie di champagne e le borse Louis Vuitton finisce in carcere - Mariano Comense (Como), 15 marzo 2025 – La notte scorsa i carabinieri del Radiomobile di Cantù hanno risposto a una richiesta d’intervento con la quale veniva segnalato un uomo che tentava di infrangere la vetrata della lavanderia automatica di corso Brianza di Mariano Comense. Una volta giunti sul posto i militari hanno notato un uomo che cercava di allontanarsi frettolosamente e l'hanno subito fermato, si trattava di un cittadino romeno 33enne, già noto alle forze dell'ordine. 🔗ilgiorno.it

La lite, poi l’aggressione: rissa in Italia finisce in tragedia, spunta il video del dramma - Sono bastati pochi secondi di video per ribaltare l’intera ricostruzione della tragedia avvenuta a Partinico, in provincia di Palermo, dove il 45enne Gioacchino Vaccaro ha perso la vita dopo una violenta colluttazione. Le immagini, che sono ora agli atti dell’inchiesta, sono state decisive per il giudice per le indagini preliminari Marco Petrigni, il quale ha deciso di modificare il capo d’accusa nei confronti dei fratelli Failla, passando da omicidio preterintenzionale a rissa aggravata. 🔗thesocialpost.it

Como, lite ai giardini finisce nel sangue: 22enne ferisce un ragazzo con una bottiglia rotta - A Como, un tunisino di 22 anni è stato arrestato per lesioni aggravate dopo aver ferito un connazionale con una bottiglia rotta. 🔗virgilio.it

