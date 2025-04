Como dopo la salvezza si guarda al futuro | rinnovo Fàbregas e calciomercato da Europa

salvezza matematica grazie alla vittoria di misura di domenica sul Genoa, il Como di Nico Paz, di Cesc Fàbregas e degli ambiziosissimi proprietari indonesiani Hartono si interroga sul suo futuro prossimo. Fatto il primo passo nella tabella di marcia, vale a dire la stabilizzazione in Serie A, la società lariana punta ora all'ultimo miglio del grande progetto iniziato nel 2019: la costruzione di una squadra capace di puntare alla qualificazione alle coppe europee, traguardo mai raggiunto in quasi 120 anni di storia.Final whistle vibes ?? pic.twitter.combAVoqXjuj7— Como1907 (@Como1907) April 27, 2025Primo passo la conferma di FàbregasUn salto di qualità che non sembra scindibile proprio dalla conferma di Cesc Fàbregas: arrivato in panchina a metà della scorsa stagione in Serie B tra i dubbi di tifosi e addetti ai lavori, l'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona si è rivelato un allenatore modernissimo, ormai unanimemente considerato tra i migliori della massima serie (in particolare per quanto visto nelle sfide contro le big del campionato) e capace di condurre una neopromossa a una salvezza tranquilla, giocando un calcio tra i più godibili del torneo.

