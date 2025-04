Como crolla un palazzo | allarme in via Pannillani ma erano lavori edili

Como, 28 aprile 2025 - Questa mattina alle 10 i vigili del fuoco del comando provinciale di via Valleggio, sono dovuti intervenire con urgenza in via Pannilani a Como, per la segnalazione del crollo di un edificio di grosse dimensioni, il cui boato si era sentito anche all'interno delle case degli isolati circostanti.Le squadre sono arrivate in posti in pochi minuti, con anche l'autoscala: hanno subito verificato che erano in corso interventi di demolizione di un fabbricato dismesso, il cui abbattimento aveva causato forti rumori sentiti dai residenti dell'area circostante e che, insieme alla polvere sollevata che si era diffusa tutto intorno, creando apprensione in tutto il quartiere.Una situazione conseguenza di normali lavori edili, di cui i cittadini della zona non erano al corrente, e che ha scatenato grosse preoccupazioni, al punto da chiamare subito i soccorsi nel timore che fosse avvenuto un crollo accidentale o un infortunio.

