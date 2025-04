Como conquista la salvezza in Serie A con la quarta vittoria consecutiva

Como quarta vittoria di fila per il Como, che eguaglia il record del 1951'52 e conquista la salvezza matematica in Serie A. Non è il solito Como dominante, basta un gran gol di Strefezza a portare a casa il risultato contro il Genoa, anche se Butez è quasi inoperoso. Il Como punta ora al decimo posto, un risultato sorprendente, ma costruito nel tempo, anche con un grande mercato a gennaio. Fabregas, oltre a Diao, Sergi e Dossena deve fare a meno all'ultimo di Douvikas, per un problema al piede destro e schiera Cutrone al centro dell'attacco. I sostituti fanno però la differenza: Strefezza e Cutrone, che si gioca la maglia con Diao e Douvikas, sono i fautori del gol della vittoria.Dopo un inizio di studio, Kasa ci prova da fuori senza convinzione. Il Como risponde con un Ikoné, che fa tutto da solo ed entra in area, ma il suo tiro a giro viene deviato con la punta del piede da Masini.

Calcio, classifica di serie A: vittoria salvezza per il Como - Roma, 13 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Como-Torino 1-0: 31esima giornata Udinese-Milan 0-4; Venezia-Monza 1-0, Inter-Cagliari 3-1, Juventus-Lecce 2-1, Atalanta-Bologna 2-0, Fiorentina-Parma 0-0, Hellas Verona-Genoa 0-0, Como-Torino 1-0, ore 20,45 Lazio-Roma, lunedì 14 aprile ore 20.45 Napoli-Empoli. Classifica: Inter 71, Napoli 65, Atalanta 61, Juventus 59, Bologna 57, Lazio 55, Roma, Fiorentina 53, Milan 51, Udinese, Torino 40, Genoa 39, Como 36, Verona 32, Cagliari 30, Parma 28, Lecce 26, Empoli, Venezia 24, Monza 15. 🔗ildenaro.it

??????Il Como conquista la salvezza e spinge il Lecce verso la B - AGI - Colpo salvezza del Como. Gli uomini di Cesc Fabregas espugnano 3-0 il Via del Mare di Lecce e mettono le mani sulla permanenza nella massima serie: decidono la doppietta di Assane Diao e il gol di Edoardo Goldaniga. Primo tempo vibrante Pronti via, i padroni di casa provano subito a rendersi pericolosi con una conclusione di Krstovic, che però viene disinnescata da Butez. Due minuti dopo arriva la replica dei lariani con un insidioso tiro-cross di Nico Paz, su cui Falcone è costretto a compiere un grande intervento. 🔗agi.it

Risultati serie A, Como colpo salvezza - Roma, 16 feb. (askanews) – Questi i risultati e a classifica di serie A dopo Fiorentina-Como 0-2 25^ GIORNATA Bologna-Torino 3-2, Atalanta-Cagliari 0-0, Lazio-Napoli 2-2, Milan-Verona 1-0, Fiorentina-Como 0-2, ore 15 Monza-Lecce, Udinese-Empoli, ore 18 Parma-Roma, ore 20.45 Juventus-Inter, lunedì 17 febbraio ore 20.45 Genoa-Venezia Classifica: Napoli 56, Inter 54, Atalanta 51, Lazio 46, Juventus 43, Fiorentina 42, Bologna*, Milan* 41, Roma 34, Udinese 30, Torino 28, Genoa 27, Cagliari, Como 25, Lecce 24, Verona 23, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13. 🔗ildenaro.it

