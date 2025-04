Commiato senza fine

Quotidiano.net - Commiato senza fine Leggi su Quotidiano.net Si sono messi in coda dalle 4 del mattino. Fedeli, suoi affezionati, mamme e papà con figli, religiosi, i dominicani che vivono lì a fianco. E ancora, fedeli dalla Colombia, dal Brasile, dalle Filippine, dalla Terra Santa, da ogni parte del mondo. Molti arrivano con i pullman, interi gruppi che si proteggono con gli ombrellini dal sole, e che ora, vuoi per devozione, vuoi per la riscoperta di Santa Maria Maggiore, hanno una nuova meta di pellegrinaggio da raggiungere. Alle 11 erano già in centinaia incolonnati fin dal retro della basilica che sorge sulla sommità del colle Esquilino per omaggiare Papa Francesco presso la sua tomba, dalle 7 di ieri aperta al saluto della gente. Sul sepolcro, alle prime luci dell’alba, qualcuno ha poggiato una delle rose bianche che sabato hanno accolto il feretro.

