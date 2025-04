Commerciante ucciso a colpi di pistola in una stazione di servizio

MONDRAGONE, 28 APRILE – Omicidio questa mattina a Mondragone, comune del litorale casertano. Un commerciante, identificato come L.M., è stato assassinato a colpi di pistola mentre si trovava all'interno della propria auto presso una stazione di servizio situata lungo la statale Domiziana. A sparare sarebbe stato un imprenditore, che dopo aver aperto il fuoco sotto gli sguardi attoniti del gestore del distributore e di alcuni clienti presenti, si è allontanato rapidamente dal luogo del delitto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica e il movente dell'omicidio. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e visionando eventuali immagini di videosorveglianza.

