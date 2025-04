Come organizzare un wedding tea party

Non è detto che un matrimonio debba necessariamente coincidere con un ricevimento a pranzo o cena. Sempre più sposi, infatti, optano per delle nozze a tema "tea party", preferendo a sontuosi banchetti serali una sana tazza di tè e biscotti in compagnia dei propri amici.Se siete da sempre amanti della cultura britannica, e vi immaginate a festeggiare il "sì" con una merenda pomeridiana a base di pasticcini e tè, ecco qualche suggerimento per allestire la vostra cerimonia dei sogni.Cos'è un matrimonio a tema tea partyUn matrimonio a tema tea party è una cerimonia pomeridiana ispirata alla tradizione inglese del tè delle cinque. Si tratta quindi di un evento intimo per pochi amici, in cui i due neosposi possono trattenersi con i propri invitati sorseggiando tè e gustando prelibati pasticcini.

