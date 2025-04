Come le aziende possono accedere ai fondi per la difesa europea è nato il Programma Edip | tutti i dettagli

difesa.Come le aziende possono accedere ai fondi per la difesa europea, è nato il Programma Edip: tutti i dettagli (CANVA FOTO) – Notizie.comSono solo alcuni dei punti facenti parte della nuova proposta di creazione di un Programma europeo per l'industria della difesa (Edip). Quello che a tutti gli effetti è il nuovo step di Readiness, il Piano per la difesa comune europea, è stato approvato nelle scorse ore in Commissione Itre. Si tratta della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo.Si tratta di un provvedimento che va a incidere in particolare sui settori dell'industria e delle tecnologie, dando loro nuova linfa. Il 5 marzo 2024 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sul Programma Edip.

