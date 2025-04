Come gira Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2? Meglio di PS4 ed Xbox One rivela CDPR

Cyberpunk 2077 debuttò nel 2020 su PS4 e Xbox One, fu accompagnato da pesanti critiche a causa di problemi tecnici e prestazionali. Ora che il gioco è pronto a sbarcare su Nintendo Switch 2 in versione Ultimate Edition, molti si chiedono: riuscirà la nuova console ibrida di Nintendo a reggere l'ambizioso open world di Night City? A dissipare ogni dubbio ci ha pensato Tim Green, ingegnere di CD Projekt RED, in un'intervista a Game File.Nel corso di una nuova intervista con Game File, Green ha assicurato che questa volta non ci sono state le difficoltà incontrate su console old-gen: "Non abbiamo dovuto lottare con la memoria di sistema" ha dichiarato, spiegando che Switch 2 offre una quantità di memoria adeguata per gestire il vasto mondo di gioco. Inoltre, la velocità di archiviazione dei dati ha permesso agli sviluppatori di superare problemi storici Come il pop-in delle texture e i tempi di caricamento lenti, che avevano minato l'esperienza originale su PS4 e Xbox One.

